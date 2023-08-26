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Здоровье

За неделю медики барнаульской скорой мчались к пациентам вхолостую 350 раз

За неделю с 17 по 23 августа на станции скорой медицинской помощи Барнаула от горожан поступило 6530 обращений.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Количество безрезультатных вызовов составило 354, из них с результатом «больной не найден на месте или отказался от осмотра» — 260 случаев, говорится в сообщении краевого минздрава.

Между тем всегда можно отменить вызов по телефону 03 или 103.

Ранее жительница алтайского села родила в машине скорой помощи.

В службу скорой помощи поступила информация утром о том, что 24-летняя женщина из села Сростки начала рожать. Бригада медиков прибыла к родильнице всего за семь минут.

Пациентку начали доставлять в больницу, но стало очевидно, что сельчанка рожает поспешно. Фельдшер и медсестра раскрыли специальный набор для акушерства и приняли новорожденного прямо в автомобиле.

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