За неделю медики барнаульской скорой мчались к пациентам вхолостую 350 раз

Количество безрезультатных вызовов составило 354, из них с результатом «больной не найден на месте или отказался от осмотра» — 260 случаев, говорится в сообщении краевого минздрава.
Между тем всегда можно отменить вызов по телефону 03 или 103.
Ранее жительница алтайского села родила в машине скорой помощи.
В службу скорой помощи поступила информация утром о том, что 24-летняя женщина из села Сростки начала рожать. Бригада медиков прибыла к родильнице всего за семь минут.
Пациентку начали доставлять в больницу, но стало очевидно, что сельчанка рожает поспешно. Фельдшер и медсестра раскрыли специальный набор для акушерства и приняли новорожденного прямо в автомобиле.