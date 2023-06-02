3 июня
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Здоровье

Является ли тополиный пух аллергеном, рассказал эксперт

Стало известно, что симптомы, которые связаны с аллергической реакцией при контакте с пухом могут грозить только тем, кто уже знает, что у него есть аллергия.

Тополиный пух в Барнауле.
Тополиный пух в Барнауле.
Анна Зайкова

Или тем, у кого в начальной стадии реакция на цветение злаковых трав, рассказала врач-иммунолог Анастасия Браун.

Риск аллергической реакции в сезон тополиного пуха связан с тем, что он может переносить на себе большую концентрацию аллергенов других цветущих трав. Но аллергия на сам пух — чрезвычайно редкое явление, указывает Газета.Ru.

Существуют рекомендации для людей, у которых проваляются симптомы аллергической реакции.

Что нужно делать

Проводить чаще влажную уборку в помещении, проветривать. После возвращения с улицы менять одежду и принимать душ, и чтобы пыльца не попадала в квартиру. Ставить сетки на окна.

Ранее врач назвал опасный для детей майский цветок.

Опасность представляют ландыши - они крайне ядовитые. Если поставить цветы в воду, а после выпить ее хотя бы немного, то можно наступить сильное отравление.

Кроме того специалист назвал растения, чья пыльца может вызвать аллергические реакции. Это береза, ольха, ясень, дуб, сосна, ель. А также фруктовые деревья - яблоня, абрикос, ива, вишня, калина.

Стоит быть осторожными с тополиным пухом - он переносит на себе споры и пыльцу цветущих растений и пыль, которые вызывают аллергию.

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