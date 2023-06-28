Яростные геомагнитные залпы обрушатся на россиян. Пик и расписание солнечного шторма

Специалисты составили прогноз космической погоды на июль. По этим данным, второй месяц лета не обрадует солнечным спокойствием.

Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее позаботиться о здоровье и нe дoпуcтить oбocтpeния xpoничecкиx заболеваний.

С 1 по 8 июля сила геоударов составит от трех до четырех баллов. Однако именно в этот период в солнечной активности наступит временное затишье — с 3 по 6 июля при двухбалльных колебаниях.

Шторм

Однако впереди абсолютно всех людей, не только метеопатов, ожидает геомагнитный шторм - это случится 12 и 13 июля. Тогда сила геоударов достигнет шести баллов. По классификации, это сильная магнитная буря. Потом до 22 июля буря будет слабой - три балла. Это позволит немного "отдышаться" - так как сила солнечного ветра будет колебаться от одного до трех баллов.

Метеопаты

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Лучше побольше совершать пеших прогулок.

Электроника и самолеты

В плазме во время выброса и движения может появляться внутренний или поверхностный заряд. Соответственно, аппаратура может выходить из строя. Чуть меньше, чем на космические корабли и спутники, влияние на самолеты.

Спутниковая GPS при определении координат дает искажение, погрешность увеличивается с метра до десятков метров. Ничего удивительного в этом нет, потому что волны - это электромагнитное излучение.

Всякие протяженные наземные проводники - трубопроводы, линии электропередач, железная дорога - тоже попадают в группу риска. Наверху "бурлит", текут большие токи, индуцирующие в Земле ответные.

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники. Так, телесигнал запросто может прерываться.

Факты

В 1989 году в Канаде из-за активности Солнца произошло веерное отключение электроэнергии в провинции Квебек, в некоторых местах начали гореть силовые трансформаторы.