Врачи рассказали, как не уйти в запой на новогодних праздниках

За два дня до начала празднования, во время него и неделю после нужно принимать гепатопротекторы, сорбенты и витамины группы В. Это улучшит выведение токсинов. Однако перед этим нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
Как пить алкоголь во время застолья
Есть несколько правил, которые помогут избежать ухудшения состояния после употребления спиртного:
- Не выпивать алкоголь на голодный желудок, а начать с закусок. Лучше всего подойдут: запеченные мясо и рыба, а также приготовленные овощи.
- Делать перерыв между приемами крепкого алкоголя в 40–60 минут, чтобы дать организму возможность обработать алкоголь.
- Не мешать напитки разной крепости, цветов и газации.
- На следующий день после употребления сделать легкие физические упражнения и прогуляться на свежем воздухе.
- Важно запомнить, что опохмел ведет к развитию зависимости. Если накануне вы «перебрали» с алкоголем, то на следующий день от продолжения застолья лучше воздержаться.
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