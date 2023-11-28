Врач рассказал о первых признаках рака простаты

На первых порах рак простаты хорошо поддается лечению. Однако чаще всего не удается вовремя заметить болезнь, потому что она протекает бессимптомно.
На ранней стадии болезни могут появиться трудности с мочеиспусканием, когда мужчина ощущает позывы сходить в туалет, но не может этого сделать.
Еще один плохой сигнал — чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Также боль во время эрекции может указывать на образование рака простаты.
Некоторые мужчины замечают кровь в моче или сперме.
Ранее были названы три причины развития рака простаты.