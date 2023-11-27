28 ноября
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Здоровье

Врач рассказал о неочевидных симптомах тромбоза

Врач рассказал о неочевидных симптомах тромбоза вен внутренних органов, сообщает Lenta.ru.

Женские ноги.
Женские ноги.
CC0

На неочевидные симптомы может указывать боль в животе и недомогание. Отмечается, что тромбоз не всегда можно обнаружить сразу.

Иногда образование тромбов вызывает сильную боль, а иногда — проходит без каких-либо признаков. Также тромбоз бывает не только в венах, но и в артериях.

Классические признаки тромбоза нижних конечностей:

  • отек;
  • болезненность;
  • покраснение пораженного участка.

Нога, в которой образовался тромб становится большой, а внутри чувствуется боль и распирание. О тромбозе внутренних органов могут говорить боль в животе и недомогание.

Самый простой способ диагностировать предрасположенность к тромбозу — сдать кровь на коагулограмму, то есть проверить ее свертываемость.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края смогут задать вопросы о профилактике ВИЧ.

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