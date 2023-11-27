Врач рассказал о неочевидных симптомах тромбоза

На неочевидные симптомы может указывать боль в животе и недомогание. Отмечается, что тромбоз не всегда можно обнаружить сразу.
Иногда образование тромбов вызывает сильную боль, а иногда — проходит без каких-либо признаков. Также тромбоз бывает не только в венах, но и в артериях.
Классические признаки тромбоза нижних конечностей:
- отек;
- болезненность;
- покраснение пораженного участка.
Нога, в которой образовался тромб становится большой, а внутри чувствуется боль и распирание. О тромбозе внутренних органов могут говорить боль в животе и недомогание.
Самый простой способ диагностировать предрасположенность к тромбозу — сдать кровь на коагулограмму, то есть проверить ее свертываемость.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края смогут задать вопросы о профилактике ВИЧ.