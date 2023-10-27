Врач рассказал, как предотвратить излишнюю потливость подмышек

При гипергидрозе вместе с отсутствием гигиены могут развиваться стрептококковые и грибковые инфекции.

Именно из-за этого возникает неприятный запах пота. При этом человек испытывает зуд и покраснения.

Специалист отметила, что дезодоранты и антиперсперанты только временно избавляют от запаха, но они не могут помочь от его проявлений.

Избавиться от гипергидроза можно несколькими способами: снизить стресс, избавиться от волос в потливых местах или блокировать выработку ацетилхолина.

Некоторые делают специальные инъекции в подмышки, чтобы избавить себя от пота. Состав помогает блокировать нервный импульс. Однако такие процедуры можно проводить только после консультации с врачом.

Ранее стало известно, как в Алтайском крае собираются ввести массовую профилактику самых смертоносных заболеваний.