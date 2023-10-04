Врач предупредила о неочевидных последствиях обжорства

Обычно переедания развиваются на фоне сильного стресса, депрессии и нарушенных пищевых привычек.

В тоже время обжорство может вызвать тревожность и ожирение.

Иногда привычка слишком много есть появляется из-за замедленного метаболизма или проблем со здоровьем.

Чтобы справиться с этой проблемой, нужно начинать с малого. Во-первых, начните кушать по 4-5 раз в день. При этом нужно обращать большое внимание на качество пищи.

Главные враги в питании - телевизор и смартфон. Когда человек смотрит фильм, то это обязательно приведет к перееданию. Наш мозг концентрируется на просмотре кино и не может контролировать количество съеденной еды.

Врач советует проанализировать свои привычки и понять, откуда вытекает проблема. Если еда - это источник расслабления и удовольствия, то стоит постараться изменить методы релаксации.

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