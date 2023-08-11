Врач перинатального центра «Дар» рассказала об опасном осложнении у беременных

Беременность — это время серьезных гормональных изменений и повышенной нагрузки на все системы организма, в том числе на сердечнососудистую, вследствие чего артериальное давление может повышаться. Чем это грозит здоровью будущей мамы и малыша, рассказала заведующая отделением патологии беременности перинатального центра «Дар» Инна Ломакина.

«У беременной женщины с гипертоническими расстройствами, в частности, высоким давлением, существует высокий риск развития тяжелого осложнения – преэклампсии, - говорит врач. - Ее характерные признаки: высокое артериальное давление, высокий уровень потери белка в моче (протеинурия) и отеки».

По словам Инны Ломакиной, если своевременно не оказать помощь, у женщины может начаться эклампсия – судорожный синдром. Это череда коротких судорог, плавно переходящих в длительные, сохраняющиеся.

Это состояние несет за собой страшные последствия, вплоть до летального исхода матери и плода. Чтобы избежать осложнений, беременным женщинам с артериальной гипертензией необходимо обязательно наблюдаться у кардиолога и выполнять все назначения терапевта и акушера-гинеколога.

Также, по словам специалиста, нужно самостоятельно постоянно контролировать уровень давления во время беременности, следить за уровнем потери белка и за отеками. Проблемы в работе сердечно-сосудистой системы могут возникнуть и у женщин, которые ранее не наблюдались у кардиолога, ведь беременность – это дополнительная нагрузка.

Повышение артериального давления возникает за счет того, что увеличивается объем циркулирующей крови, тем самым появляется дополнительная нагрузка на сердечнососудистую систему женщины. Это один из механизмов появления гестационной артериальной гипертензии – повышения давления во время беременности.

Как правило, после родоразрешения давление приходит в норму, но наблюдаться у кардиолога все-таки необходимо, чтобы избежать серьезных последствий.