Во второй барнульской больнице скорой помощи появилось новое оборудование за 4,5 миллиона

Для БСМП № 2 приобрели новый электрохирургический инструмент — аргоноплазменный коагулятор стоимостью почти 4,5 млн. рублей. Он используется для остановки кровотечений и удаления тканей.

Инструмент работает на основе термической энергии газовой плазмы, которая возникает при контакте газа с высокочастотным электрическим током. Коагулятор активно применяется в эндоскопии — то есть при таких манипуляциях, где хирургические инструменты вводятся в полости через естественные пути, например, в желудок — через рот и пищевод, в бронхи— через гортань, в мочевой пузырь — через мочеиспускательный канал.

Эндоскопическими также называют операции, выполненные путем проколов или операционных доступов.

Новый прибор помогает буквально «запаивать» сосуды в стенках желудка и кишечника, может удалять полипы и опухоли, новообразования пищевода, желудка. Применяется он и для эндоскопического гемостаза при кровотечениях различной этиологии, для лечения постлучевого проктита, а также для устранения различных дефектов слизистой оболочки, таких как язвы и эрозии.

Врачи говорят, что аргоноплазменный коагулятор точный и высокоэффективный, он позволяет существенно сократить время процедуры, уменьшить риск кровотечения и снизить отрицательные последствия для пациентов.

Кроме того, аппарат мобильный, его можно перемещать вместе с пациентом в операционную.

Процедура остановки крови занимает около 15−20 минут. За это время врачи должны найти и диагностировать проблему, принять решение и устранить ее. Пациенты переносят такие вмешательства хорошо, под местной анестезией.

На базе БСМП № 2 оборудование используется для лечения пациентов в стационарных условиях.