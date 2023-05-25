Внезапно: ВОЗ и российские вирусологи признали вред вакцинации от ковида

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что побочные эффекты вакцинации от COVID-19 велики.

От вакцинации пострадало 5% населения. В обществе и ранее существовало мнение о вреде прививок, но оно было безосновательным. Однако сейчас это подтверждают вирусологи и иммунологи, указывает tvtver.ru.

Несмотря на вакцинацию, симптомы “лонг-ковида” наблюдаются и у привитых пациентов, заявила врач-вирусолог Ольга Матвеева (Россия, США). Эксперт приводит данные Института вирусологии имени П. Эрлаха (Германия) в которых зарегистрировано 333 тыс. случаев побочных заболеваний после прививок.

Нередко у пациентов, привитых вакциной Johnson & Johnson/Janssen и AstraZeneca, преследует тромбоз сосудов. На основе аденовируса был разработан и отечественный “Спутник”. И последствия от российской вакцины могут быть такого же рода.

Симптомы

Другим тяжелым последствием стал синдром Гийена-Барре или острый полирадикулоневрит. В одном из известных случаев у молодого человека сначала отнялись ноги, а потом его полностью парализовало.

На сколько времени

Теперь уже есть возможность аргументированно говорить о том, что прививки не защищают от болезни, а только от ее тяжелой формы и смерти, более того — на очень короткое время.

Исследования продолжаются.

Кардинальные изменения

Теперь полностью отменены прививки для детей, а также более, чем трехкратная вакцинация. Ну и в принципе она показана лишь людям из групп риска для предотвращения тяжелых форм заболевания.

В новых рекомендациях ВОЗ прямо указано — поголовная вакцинация от ковида не только бессмысленна, но и вредна.

Вакцины Жириновского

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский (до того, как умер) рассказал, что за полтора года сделал семь прививок, в том числе шесть — от COVID-19.

Первые три прививки, которые он сделал, были вакцины «Спутник V».

Третью дозу он ввел, когда начали уменьшаться антитела.

Еще через полгода Жириновский вакцинировался двумя дозами другой российской вакцины от коронавируса — «ЭпиВак». Как только у него уменьшилось количество антител, Жириновский сделал третью прививку «ЭпиВаком».

Седьмая прививка — прививка от гриппа, которую, как заявил Жириновский, он делал ежегодно.