Власти российских регионов отменяют введенные ранее ограничения абортов

После слов Путина о правах женщин региональные власти пересматривают ранее принятые решения о запрете абортов, сообщают " Известия ".

Президент РФ Владимир Путин на прямой линии заявил, что "права и свободы женщин должны соблюдаться".

После этих слов в регионах начали комментировать ошибочность своих решений.

Так, власти начали отрицать, что есть рекомендации о запрете абортов в частных клиниках.Также заявили, что основная причина инициативы — претензии к качеству процедуры в этих организациях.

В некоторых регионах отметили, что запрет абортов — это "путь в никуда", и ущемлять репродуктивные права женщин не будут.

Ранее в Госдуме не поддержали запрет на аборты в частных клиниках.