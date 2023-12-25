Власти российских регионов отменяют введенные ранее ограничения абортов

Президент РФ Владимир Путин на прямой линии заявил, что "права и свободы женщин должны соблюдаться".
После этих слов в регионах начали комментировать ошибочность своих решений.
Так, власти начали отрицать, что есть рекомендации о запрете абортов в частных клиниках.Также заявили, что основная причина инициативы — претензии к качеству процедуры в этих организациях.
В некоторых регионах отметили, что запрет абортов — это "путь в никуда", и ущемлять репродуктивные права женщин не будут.
Ранее в Госдуме не поддержали запрет на аборты в частных клиниках.