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Здоровье

"Вкус России". Елена Малышева обсудила алтайскую гречку в эфире Первого канала

Алтайская гречка стала темой выпуска популярной программы "Жить здорово!" с телеведущей Еленой Малышевой, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео передачи "Жить Здорово!" на youtube.com

Малышева охарактеризовала алтайскую гречку как "вкус России", а также отметила, что в Алтайском крае производится до 70% гречневой крупы. Каждое четвертое гречишное зерно - с Алтая.

Эксперты и гости студии обсудили полезные свойства гречневой крупы, поделились интересными рецептами, секретами приготовления и подачи.

А главным гостем передачи стала Елена Болотова, руководитель группы развития территорий агрохолдинга "Гудвилл" - крупнейшего производителя гречки в Алтайском крае.

Болотова рассказала о выращивании и переработке гречихи на алтайских заводах, а также поделилась советами, как выбрать настоящую алтайскую гречневую крупу.

На ней должна быть специальная маркировка - товарный знак «Алтайские продукты +100 к здоровью!».

Это коллективный бренд, объединяющий лучшие продукты региона, который подтверждает добросовестность производителя и безопасность его продукции.

Ранее стало известно, что алтайский гид поборется за миллион рублей в кулинарном шоу на СТС.

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