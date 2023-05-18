"Вкус России". Елена Малышева обсудила алтайскую гречку в эфире Первого канала

Малышева охарактеризовала алтайскую гречку как "вкус России", а также отметила, что в Алтайском крае производится до 70% гречневой крупы. Каждое четвертое гречишное зерно - с Алтая.

Эксперты и гости студии обсудили полезные свойства гречневой крупы, поделились интересными рецептами, секретами приготовления и подачи.

А главным гостем передачи стала Елена Болотова, руководитель группы развития территорий агрохолдинга "Гудвилл" - крупнейшего производителя гречки в Алтайском крае.

Болотова рассказала о выращивании и переработке гречихи на алтайских заводах, а также поделилась советами, как выбрать настоящую алтайскую гречневую крупу.

На ней должна быть специальная маркировка - товарный знак «Алтайские продукты +100 к здоровью!».

Это коллективный бренд, объединяющий лучшие продукты региона, который подтверждает добросовестность производителя и безопасность его продукции.

Ранее стало известно, что алтайский гид поборется за миллион рублей в кулинарном шоу на СТС.