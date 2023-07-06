Вассермана экстренно госпитализировали с сахарным диабетом

Депутат самостоятельно обратился в московскую поликлинику. Он пожаловался докторам на плохое самочувствие в последний месяц, повышенный сахар, сухость во рту и жажду.
Медработники диагностировали сахарный диабет второго типа, а пациента направили в больницу для прохождения обследования.
Задерживаться в медучреждении он не желает из-за плотного рабочего графика, но в ближайшее время останется в больнице.
Ему предстоит сдать общий анализ крови, а также пройти ЭКГ и УЗИ брюшной полости.
Ранее интеллектуал Вассерман тайно снялся в клипе Бузовой.