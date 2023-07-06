8 июля
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Здоровье

Вассермана экстренно госпитализировали с сахарным диабетом

Анатолий Вассерман попал в больницу. Сейчас его состояние врачи оценивают как средней тяжести, сообщает Mash.

Диабет, болезнь.
Диабет, болезнь.
СС0

Депутат самостоятельно обратился в московскую поликлинику. Он пожаловался докторам на плохое самочувствие в последний месяц, повышенный сахар, сухость во рту и жажду.

Медработники диагностировали сахарный диабет второго типа, а пациента направили в больницу для прохождения обследования.

Задерживаться в медучреждении он не желает из-за плотного рабочего графика, но в ближайшее время останется в больнице.

Ему предстоит сдать общий анализ крови, а также пройти ЭКГ и УЗИ брюшной полости.

Ранее интеллектуал Вассерман тайно снялся в клипе Бузовой.

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