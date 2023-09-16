В российских аптеках почти закончился антидепрессант "Прозак"

По данным онлайн-агрегатора «Мегаптека», 16 сентября "Прозак" можно купить всего в пяти аптеках в Москве и Московской области. А всего там 4,3 тыс. аптек.

В Санкт-Петербурге "Прозак" продают в одной аптеке. В Перми - в двух.

В Барнауле и Новосибирске "Прозака" нет вообще. То же самое в Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде. В Казани препарата нет.

Источник РБК сообщил, что у поставщика антидепрессанта давно нет, а в аптеках были только остатки. Скоро закончатся и они.

Что такое "Прозак"?

Прозак разработала американская компания Elli Lilly в 1990-е. Он стал самым распространеным препаратом для лечения депрессия по всему миру. Во-первых, у него почти не было побочных эффектов. А во-вторых, он довольно дешевый.

В России он появился в 1991 году.

В 2022 году потребление "Прозака" среди россиян выросло на 63% по сравнению с прошлым годом.

В 2023 году Elli Lilly ушла из России. О том, что импорт «Прозака» будет прекращен, не сообщалось.

У «Прозака» есть 11 аналогов, один из которых флуоксетин.

Дефицита флуоксетина на российском рынке, как сообщает Минздрав, нет.

Ранее от депрессии покончил с собой звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд.