В Роспотребнадзоре рекомендовали привиться против менингококковой инфекции

После случая с заражением менингококковой инфекцией на пункте Ozon в Екатеринбурге , в Роспотребнадзоре рекомендовали привиться.

По ее словам, стоит привиться от менингококковой инфекции.

"Прививка от менингококковой инфекции не входит в перечень обязательных, тем не менее ее рекомендуется делать в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и в рамках региональных календарей профилактических прививок", - пояснила она.

Напомним, в Свердловской области 5 июля зарегистрировали случаи заражения менингококковой инфекции среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Двое из зараженных скончались.

На данные момент шесть сотрудников госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

На складе 460 сотрудников вакцинировались.

Ранее мы рассказывали, можно ли заразиться менингитом через посылку Ozon.