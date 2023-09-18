В Подмосковье двое детей и мать отравились грибами

Грибами отравилась женщина и двое детей 12 и 11 лет.
Их забрали в больницу в состоянии средней тяжести.
Другой информации пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что сибиряки наелись шаурмы, после чего более 30 человек отравились.
В Истре три человека попали в больницу из-за отравления грибами, сообщают "Известия".
Грибами отравилась женщина и двое детей 12 и 11 лет.
Их забрали в больницу в состоянии средней тяжести.
Другой информации пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что сибиряки наелись шаурмы, после чего более 30 человек отравились.
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