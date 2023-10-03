5 октября
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Здоровье

В Подмосковье дети попали в больницу после съеденной шоколадки

Три ученика из подмосковной деревни съели на перемене в школе шоколадку и сразу же почувствовали недомогание. Об этом сообщают РИА Новости.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

После того, как детям стало плохо, им сразу же вызвали скорую.

После осмотра двух ребят отпустили домой, а одного доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

Ранее ребенок и трое взрослых отравились угарным газом в Славгороде.

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