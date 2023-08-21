В Новоалтайскую больницу завезли оборудование на десятки миллионов рублей

В Новоалтайскую городскую больницу им. Литвиненко поступили рентгеновский компьютерный томограф и цифровой аппарат для флюорографии легких по региональному проекту модернизацим первичного звена здравоохранения. На эти цели было выделено 54,5 млн и 9,66 млн рублей соответственно.

Компьютерный томограф пришел впервые, а цифровой аппарат для флюорографии легких заменит устаревшее оборудование, которое выработало свой ресурс. В медучреждении предварительно были подготовлены помещения для размещения новой техники. В ближайшее время начнется прием пациентов.

Новая техника позволяет делать более детальные и качественные снимки органов и тканей, так что врачу проще разглядеть патологию. Кроме тог, аппараты подключены к единому банку цифровых изображений, и видеть результаты могут врачи любых медучреждений, у которых есть туда доступ.

Оксана Кий, заведующая рентгенологического отделения больницы говорит, что таких 32-срезовых томографов всего несколько в России, а Алтайском крае он первый. «Потрясающая визуализация, врачи уже оценили, - делится ренгенолог. - Можем видеть более четко тромбоэмболию легочной артерии или онкологические новообразования в мозге, детально рассмотреть легкие и брюшную полость - все то, что на рентгене было недоступно».

Теперь тяжелых пациентов больницы для исследовании можно просто спустить с этажа стационара, ранее их приходилось отправлять в Барнаул.

Новоалтайская городская больница. Дмитрий Лямзин.

Главный врач больницы Константин Федорюк говорит, что в ближайшем будущем компьютерные исследования будут делать не только стационарным, но и амбулаторным пациентам.

В настоящее время также установлены новые флюорографы в Локтевском, Немецком, Павловском, Петропавловском, Первомайском, Шипуновском, Поспелихинском, Романовском и Родинском районах. А в Троицкий район и городскую поликлинику № 3 Барнаула поступили маммографы.

В 2023 году в медучреждения края будет установлено 30 единиц тяжелого оборудования. На эти цели направлено свыше 500 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.