В крупной алтайской клинике создадут отделение реабилитации за 40 млн рублей

В алтайском онкодиспансере началась реконструкция дополнительных помещений для отделения медицинской реабилитации. Впервые в истории клиники для восстановления онкологических пациентов появятся специальные тренажерные залы и зона психологической разгрузки, сообщает пресс-служба медучреждения.

«Также будет открыто четыре дополнительных физиокабинета, благодаря чему мы сможем выполнять весь спектр физиопроцедур, рекомендованных онкологическим пациентам для восстановления утраченных функций», - рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации онкоцентра Ирина Матвеева.

В настоящий момент в онкодиспансере проводится перепланировка помещений согласно плану реконструкции, на втором этапе будут выполнены отделочные работы. Параллельно с этим закупают необходимое оборудование и медицинские изделия. Часть из них уже начала поступать в клинику. Эксплуатация новых помещений начнется уже этой осенью.

Общая стоимость проекта по расширению отделения реабилитации составила более 40 млн рублей. При этом стоимость ремонтно-строительных работ (порядка 5 млн) полностью финансируется из регионального бюджета, оборудование покупают за счет специализированной федеральной программы по медицинской реабилитации.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

«Онкологическая служба нашего региона впервые вошла в программу, - рассказал главный врач алтайского онкодиспансера, главный внештатный онколог региона Игорь Вихлянов. - Для наших пациентов это крайне важное событие. Благодаря современным методам диагностики и лечения рак перестает быть фатальным заболеванием. Наши пациенты живут долгие годы, и наша задача - обеспечить максимально высокий уровень качества этой жизни, вернуть, насколько это возможно, утраченные по причине болезни или в результате тяжелого лечения функции организма».

Специализированное отделение медицинской реабилитации в алтайском онкологическом диспансере открыли в декабре 2022 года. Реабилитационные программы в нем прошли уже более 200 пациентов.