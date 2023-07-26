В каких неожиданных продуктах подстерегает чрезмерно опасное количество соли, рассказала диетолог

Врач Тихомирова предупредила, что повышенное употребление скрытой соли ведет к ожирению и болезням сосудов, а также рассказала, какие продукты наиболее опасны, передает " Лайф.ру ".

Если часто употреблять слишком соленую пищу, можно заработать склонность к отекам и прочие проблемы для здоровья.

Так, огромное количество соли содержат ресторанные блюда и закуски в кафе. Это делает их более привлекательными для посетителей, но также и более вредными.

По той же причине стоит ограничить в рационе фастфуд.

Жирная пища, гамбургер, еда, фастфуд. СС0

Опасность представляют и колбасные изделия с нитритом натрия в составе, который также содержат слишком много соли.

Также стоит воздержаться от чрезмерного потребления консервации - например, огурцов и помидор. Не секрет, что соли в таких заготовках немерено, ведь они и называются "соленьями".

Врач также занесла в черный список продуктов сыры - почти все, кроме молодых рассольных вроде моцареллы, и даже сладости. В их числе - шоколад, печенье и прочие. Неожиданно, но в них имеется скрытая соль, которая служит усилителем вкуса.

Шоколад. unsplash.com

А возглавили рейтинг смертельно-соленых продуктов чипсы, соленые сухарики и другие соленые снеки.

Именно эти продукты высушивают и высаливают так сильно, чтобы они имели длительный срок хранения.

А помимо соли в них, как правило, содержится большое количество вредных жиров и других веществ, которые могут привести к ожирению, заболеваниям сердца и сосудов, а также к повышенному кровяному давлению.

Ранее врач заявил, что воздержание от секса может привести к сахарном диабету.