В Бийской поликлинике пациентов разделили и штрих-кодировали

В настоящее время в поликлинике работают два процедурных кабинета. Потоки пациентов разделили таким образом, что в одном проводится забор биологического материала для анализов, а во втором делают инъекции. Процедуры доступны в любое время с 7:30 до 15:30.

Также внедрена новая лабораторная информационная система для идентификации пациентов, автоматизации забора и проведения анализов.

Теперь врач на приеме назначает пациенту анализы, вносит информацию в электронную базу и выдает направление с присвоенным пациенту штрих-кодом. Пациент получает пробирки со своим штрих-кодом и проходит в процедурный кабинет.

Затем пробирки попадают в лабораторию, где приборы автоматически определяют, какой анализ необходимо сделать. Далее результаты исследований попадают в электронную историю болезни пациента соответственно его штрих-коду.

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«Электронная история болезни удобна как для больного, так и для специалистов, - комментирует отметила заместитель главного врача ЦГБ Бийска по поликлиническому разделу Елена Муханова. - В любом медицинском учреждении края врач сможет увидеть в электронной базе все необходимые данные о пациенте, результаты анализов, пройденные обследования и лечение. Пациенту больше не нужно предоставлять никаких данных на бумажном носителе».

Новая лабораторная информационная система и технология штрих-кодирования обеспечивают правильную идентификацию пациента на протяжении всего процесса лечения и позволяют сохранить все медицинские данные в электронной истории болезни.