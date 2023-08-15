В Алтайском крае увеличили количество коек для особенных больных

В Алтайском крае ранее работали стационарные паллиативные отделения в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Камне-на-Оби, одно из таких отделений теперь дополнительно открыто на базе Ключевской ЦРБ им. И.И. Антоновича, сообщает краевой минздрав.

Здесь не предлагают услуги хосписа, а борются за то, чтобы каждому пациенту с последними стадиями онкологических заболеваний и другими смертельными диагнозами продлить жизнь без боли и мучительных симптомов.

Паллиативное отделение на 20 коек организовано в здании, где ранее располагалось терапевтическое отделение. На капитальный ремонт, а также приобретение медицинского оборудования и мебели из бюджета Алтайского края было выделено более 12 млн рублей.

«Специфика работы отделения крайне сложная, - говорит главный врач Ключевской ЦРБ Павел Иванов. - Здесь нет случайных сотрудников. Каждый врач, средний медработник или санитарочка подходят к выполнению своих обязанностей с особой ответственностью, стараются найти индивидуальный подход ко всем больным. Открытие отделения – большой плюс для всей нашей степной зоны. За 2022 год и за 7 месяцев текущего года здесь получили помощь 528 пациентов».

Сводить паллиативную помощь только к обезболиванию или считать, что полностью неизлечимым пациентам не нужно лечение, неверно. Есть разные варианты терапии, которые позволяют заметно улучшить качество жизни пациента и увеличить ее продолжительность.

Хотя это звучит неожиданно, сотрудники отделения паллиативной помощи постоянно слышат в свой адрес слова благодарности. Причем как от родственников, так и от самих пациентов, которые получают дополнительные несколько месяцев жизни, ведь даже в самых крайних тяжелых случаях врачи бывают в состоянии помочь и облегчить человеку жизнь а, возможно, и продлить ее.

Сегодня в медицинских организациях Алтайского края для оказания паллиативной помощи в стационарных условиях развернуто 137 взрослых коек и 23 детских, в амбулаторных условиях пациентов принимают 12 кабинетов. Также в регионе организовано 11 бригад для оказания выездной патронажной помощи на дому.