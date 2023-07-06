В Алтайском крае шесть человек пострадали после неудачного ныряния в воду

Шесть человек поступили в Краевую клиническую больницу СМП за июнь после неудачного ныряния в воду, сообщает " Катунь 24 ".

Отделаться только ушибами пострадавшим не удалось. Из травм - переломы шеи и позвоночника.

Один из пациентов - 14-летний мальчик, он нырнул на небольшую глубину и сломал шею.

Ему диагностировали повреждение спинного мозга на шейном уровне - крайне тяжелая травма. Подростка полностью парализовало.

На днях его прооперировали. Врачи уже наблюдают положительную динамику: движение в руках восстанавливается, появляется чувствительность в ногах.

В целом две трети травм ныряльщиков заканчивают летальным исходом, а одна треть - инвалидностью первой и второй группы. В основном среди пострадавших люди от 15 до 40 лет.

Чтобы избежать серьезных травм, ни в коем случае нельзя нырять в незнакомых местах.

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