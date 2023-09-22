В Алтайском крае рекомендовали носить маски в общественных местах

Носить маски рекомендуют из-за сезонного подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. В регионе зарегистрировали 22,7 тыс. случаев.
"Каждому жителю края необходимо соблюдать меры личной профилактики гриппа: в общественных местах использовать медицинские маски, регулярно и тщательно мыть руки и проветривать помещения, ограничить посещение массовых мероприятий и мест скопления людей", – напоминают в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщали, что на Алтае ожидают подъем заболеваемости коронавирусом.