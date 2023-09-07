В Алтайском крае пройдет экспресс-тестирование на ВИЧ. Адреса

- в Барнауле (улица 5-я Западная, 62) - 29 сентября с 9:00 до 15:30.
- в Бийске - 8, 13, 14, 19, 21 и 26 сентября с 9:00 до 15:30;
- в Белокурихе - 22 сентября с 11:00 до 15:30;
- в с. Солтон - 12 сентября с 11:00 до 15:30;
- в с. Зональное - 15 сентября с 11:00 до 15:30;
- в с. Советское - 18 сентября с 11:00 до 15:30;
- в с. Алтайское- 20 сентября с 11:00 до 15:30;
- в с. Быстрый Исток - 25 сентября с 11:00 до 15:30;
- в с. Красногорское - 27 сентября с 11:00 до 15:30;
Тестирование бесплатное и анонимное.
Ранее у шестого пациента в мире была зафиксирована ремиссия ВИЧ - инфекции.