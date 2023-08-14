В Алтайском крае произошло несколько заражений клещевым энцефалитом

Поступило 60 человек с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. 12 из них комиссия подтвердила.

Всего за этот год от укуса клеща пострадали 7254 человека. 307 случаев - подозрение на заболевание сибирским тифом, а 76 случаев - иксодовым клещевым боррелиозом.

На данный момент в стационаре находятся 2 больных с подозрением на клещевой энцефалит, сообщает Роспотребнадзор.

Сейчас наблюдается снижение активности клещей. Но опасность присасывания клеща сохраняется в течении всего теплого периода.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ранее в Алтайском крае зафиксировали шесть случаев заражения клещевым энцефалитом.