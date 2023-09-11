В Алтайском крае продолжают рекордными темпами строить ФАПы

Сразу в трех районных Алтайского края на прошлой неделе торжественно открыли новые фельдшерско-акушерские пункты. Они расположены в Зеленой Дубраве Рубцовского района, в Октябрьском Первомайского района и Сухой Чемровке Целинного района.

Объекты возведены по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Средства на строительно-монтажные работы выделены из федерального и краевого бюджетов.

Площадь новых ФАПов в Октябрьском и Сухой Чемровке составляет 72 кв. м, в Зеленой Дубраве - 106 кв. м. Это одноэтажные здания, в которых есть процедурный кабинет, совмещенный с прививочной, кабинет приема, помещение для хранения лекарственных средств, зона ожидания, санузел, котельная и другие подсобные помещения. В Зеленой Дубраве расположен еще и отдельный смотровой кабинет.

При проектировании объектов первичного звена здравоохранения учтены принципы доступности для маломобильных граждан, предусмотрены пожарная сигнализация, система вентиляции. Все ФАПы оснастили новым оборудованием и мебелью.

«Мы давно ждали, когда построят новый ФАП, – делится впечатлениями жительница поселка Зеленая Дубрава Ирина Петрова. – Хорошо, что здесь есть процедурный кабинет. Нам часто назначают уколы. Теперь будем сюда приходить. Рады люди, рады дети».

Всего в 2023 году в Алтайском крае запланировано открытие 9 фельдшерско-акушерских пунктов и 4 врачебных амбулаторий.

Кроме того, в крае продолжается ремонт 11 ФАПов и амбулаторий в Благовещенском, Каменском, Краснощековском, Павловском, Смоленском, Тальменском, Топчихинском, Усть-Пристанском, Локтевском, Шипуновском районах.