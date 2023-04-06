Экспертные технологии визуализации в Mindray Imagyn I9
Превосходный уровень визуализации УЗИ аппарат Mindray Imagyn I9 обеспечивает за счет технологической платформы ZST+. Предусмотрен полный программный пакет для обследования женщин и новорожденных. Возможности системы:
- рутинные обследования;
- профильные сценарии.
Аппарат позволяет проводить быструю и качественную диагностику внутренних органов, сосудов до и после родов.
Сфера применения не ограничивается гинекологией. Imagyn I9 также успешно применяется в кардиологии и неврологии, травматологии и ортопедии, эндокринологии и других областях медицины. Система работает в режимах B/M/Цвет/Цвет M/ЭДАП.
Платформа ZST+ (Технологии зонного сканирования)
Технология визуализации ZST+ за счет революционного метода обработки данных позволяет ускорить диагностику, получать наиболее точные и подробные результаты.
Smart Scene 3D
В системе реализован подход к объемному сканированию в акушерстве на основе адаптивных сценариев. Это позволяет автоматически оценивать характеристики тканей, оптимизировать изображения и получать точные количественные данные.
Функциональные возможности
Перечень из нескольких десятков интеллектуальных функций и протоколов рассчитан на проведение сложных специализированных исследований.
Лишь несколько примеров:
- Smart-V Trace (Смарт-Ви Трейс) — оценка чувствительности эндометрия;
- SmartPlanes CNS (СмартПлейнс СиНС) — исследование центральной нервной системы плода;
- SmartPelvic (Смарт Пелвик) — подробное обследование тазового дна;
- SmartThyroid (Смарт Цайройд) — диагностика новообразований щитовидной железы по TI-RADS (ТиАй-Рэдс);
- SmartBreast (Смарт Брест) — исследование новообразований молочной железы по TI-RADS;
- VolumeCEUS (Вольюм СЬЮС) — объемная визуализация с контрастированием;
- Echo Boost™ (Эхо Буст) для улучшения отображения структур сердца;
- iTouch™ (Ай Тач) для автоматической настройки изображений и улучшения детализации;
- iClear+™ (АйКлиа плюс) для снижения шума и артефактов.
Модель поддерживает функцию HR Flow™ (ЭйчЭр Флоу) для углубленного исследования кровотока, в том числе в самых мелких сосудах. Glazing Flow (Глэзин Флоу) — трехмерная визуализация структур кровотока. Предусмотрены интеллектуальные опции SmartTrace для точной идентификации границ и SmartVolume для расчета объема.
В перечень возможностей входят также обзорное сканирование iScape (Ай Спэйс), расчет AutoEF (АутоИФ), TDI (ТДАЙ), стресс-эхо, нагреватель геля и т.д.
Технологии комфорта
В модели Imagyn I9, как и в любой новой разработке Mindray, реализованы технологии удобства для врача и пациента. Сценарии и стиль обработки изображения можно выбирать и настраивать одним касанием или нажатием кнопки. Конструкция модулей с регулируемым углом наклона и эргономичная панель управления подстраиваются под стиль работы врача и упрощают сканирование.
100% цифровая обработка данных обеспечивает быстрое получение результата высокой точности. Система отлично справляется со своей задачей при работе в потоковом режиме, в условиях крупной клиники с большим количеством пациентов. Но может также использоваться и в условиях небольшого кабинета диагностики.
Преимущества диагностики с Imagyn I9:
- многообразие датчиков и их продуманное расположение;
- наличие двух экранов (светодиодного 23,8-дюймов с полноэкранным режимом и сенсорного 15.6 дюймов);
- умная панель iConsole (айконсол) на гибкой основе;
- в системе реализованы новейшие технологии Mindray;
- iLive (айлайв) для полноценной визуализации;
- рекордное количество специальных функций;
- аппарат мобилен и может трансформироваться для транспортировки;
- уровень шума не превышает 26 дБ.
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* Mindray Imagyn I9 — Майндрей Аймеджен Ай9
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
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