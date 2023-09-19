Унылая пора. Как побороть осеннюю хандру и вернуть летние силы, рассказала эксперт

Осенью человека покидают накопленные летом силы, а вместо них появляется желание закутаться в плед и спать сутками напролет. Это одно из проявлений осенней хандры, считают эксперты. Светлана Шокур, врач-эндокринолог "ИНВИТРО" рассказала о том, как справиться с сонливостью и откуда черпать энергию в пасмурный день.

Куда пропадает энергия

Настроение действительно во многом зависит от погоды. Ведь на нашу продуктивность влияет витамин D, который вырабатывается в коже под воздействием солнечного света.

Осенью солнца становится все меньше. Тучи скрывают «производителя витамина D”, тем самым вызывая его недостаток в организме. Большая часть населения России находится в хроническом дефиците витамина D, отмечает Светлана Шокур.

Световой день становится короче, что способствует повышению концентрации мелатонина в организме. Этот гормон вырабатывается с наступлением темноты и тем самым подготавливает человека ко сну. Но из-за того, что осенью начинает рано темнеть, мелатонина вырабатывается все больше, и тем самым человек чувствует сонливость после полудня.

При этом гормон начинает активно потреблять такую аминокислоту, как триптофан. Она отвечает за производство сератонина — известного гормона счастья. Тем самым сонного вещества вырабатывается больше, а счастья — меньше. Отсюда и осенняя хандра.

Также энергию человека могут «воровать» стрессовые ситуации, например, увеличение нагрузки на работе или начало учебного года. Кроме того возможно развитие инфекционных заболеваний.

Осень. Листья СС0

Как побороть осеннюю хандру

Осеннюю хандру можно побороть с помощью комплекса витаминов. Например, витамин D можно принимать в капсулах или каплях, но желательно в профилактических дозах.

«Если у человека выраженная нехватка витамина D, профилактической дозы будет недостаточно. Важно знать первоначальный уровень вещества в организме, чтобы подобрать правильную дозу. Для этого нужно сдать кровь на анализ. Подбор дозы осуществляет врач-терапевт», - сообщает Светлана Шокур.

Источниками витаминов могут стать сезонные овощи и фрукты. Кладезь полезных веществ можно найти в брюкве, репе, тыкве, пастернаке, айве, свекле, винограде, яблоках, капусте и хурме. Дополнительно эксперты рекомендуют потреблять в пищу индейку, сыр и орехи.

Также хорошо зарядят энергией регулярные занятия спортом.

«Заниматься желательно минимум два-три раза в неделю по одному часу — это позволит держать организм в тонусе, а также поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем», - объясняет эндокринолог.

Осень. Листья СС0

Можно ли наесться витаминами про запас

Увы, наш организм не большая копилка и не может отложить все полезные вещества, которые мы потребляем, сразу на год. Витамины А, Е, С, группы В и другие, поступая в организм, быстро выполняют свою функцию, а затем разрушаются и выводятся без следа.

Поэтому организму требуется постоянное поступление витаминов для нормальной жизнедеятельности и правильных химических процессов.

Лучше всего потреблять витамины из натуральных источников: фруктов и овощей. Ведь бесконтрольный прием различных БАДов может только ухудшить самочувствие. Различные вещества будут усиливать или подавлять действие друг друга и тем самым создавать риск побочных эффектов.

В каком случае нужно обратиться к врачу

Если же вас тревожит повышенная утомляемость, то можете сдать общий анализ крови. Он покажет, протекает ли в вашем организме воспалительный процесс или наблюдается анемия.

Также можете проверить уровень витамина D. При его значительном недостатке врач может рассчитать необходимую дозу для его восполнения.

Не стоит забывать и о хронических заболеваниях, которые могут обостряться в осенний период. В этом случае лечащий врач может назначить комплексное обследование, необходимое пациенту.

Осенние листья Барнаула. Михаил Хаустов

Как оставаться бодрым осенью

Лучше всего восполнит силы сон. Специалисты советуют ложиться в одно и то же время (плюс-минус 30 минут) и также просыпаться. Продолжительность сна должна быть не менее восьми часов.

Также стоит часто проветривать помещение, в котором вы находитесь. Свежий ветерок с улицы насытит организм кислородом и прогонит сонливость. А вот кондиционер его не заменит, так как просто охладит пространство.

Можно и обмануть свой организм с помощью искусственного солнца. Светлана Шокур предлагает использовать больше источников света в комнате и создавать повышенную яркость, чтобы организм считал искусственный свет за солнечный. Однако важный витамин D не будет вырабатываться от простой лампы. Для этого нужен ультрафиолет, который содержится в солнечных лучах.