19 ноября
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Здоровье

Ученые назвали новый метод для снижения давления за одну неделю

Американские ученые открыли новый способ снизить давление за одну неделю, сообщает Lenta.ru.

Давление. Здоровье.
Давление. Здоровье.
СС0

Для этого нужно соблюдать особую диету с низким содержанием натрия.

В исследованию участвовали люди в возрасте от 50 до 75 лет. Сначала они поддерживались диеты с низким содержанием натрия, а затем с высоким.

Первая привела к уменьшению систолического артериального давления в среднем на восемь миллиметров ртутного столба.

Отмечается, что натрий является компонентом соли, пищевой соды и глутамата натрия. Компоненты регулярно используют в готовке.

Ранее сообщалось, что специалисты разработали одновременный на ВИЧ и туберкулез экспресс-тест.

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