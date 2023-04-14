Для этого нужно воздействовать на фермент, который обычно чересчур активен в мозге пациентов с этим заболеванием.

Серия экспериментов показала, что специально разработанный пептид приводит к умеренному снижению активности белка CDK5.

В их ходе ученые наблюдали, что сокращаются повреждения ДНК, уменьшаются воспаления нервной системы и потеря нейронов.

Выраженный эффект дали исследования на мышах. У них зафиксировали улучшение когнитивных способностей.

Кроме того, ученые из Каролинского института нашли молекулу из группы сахаров. По ее уровню в крови можно предсказать болезнь Альцгеймера за десять лет до начала.

Ранее у коронавируса нашли сходство с болезнью Альцгеймера.