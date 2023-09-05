6 сентября
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Здоровье

Ученые нашли новое направление лечения болезней сердца

Ученые из Медицинского колледжа в США открыли новый метод лечения разных болезней сердца. По их исследованию следует обратить большое внимание на форму холестерина, которую называют липопротеинами очень низкой плотности.

Кардиоцентр. Врачи
Кардиоцентр. Врачи
Сергей Башлычев

Известно, что у людей повышенным уровнем холестерина существует риск формирования сердечно-сосудистых заболеваний. Сюда же относятся инсульт и инфаркт, сообщает "Lenta.ru".

Холестерин при этом скапливается в бляшки и не дает пройти кровотоку.

На сегодняшний день назначают статины или новые препараты ингибиторы. Но статистика не становится лучше. Заболевания сердца - лидирующая причина ухода из жизни.

Эксперты выявили, что есть еще одна форма холестерина, как ее называют - "плохая". Именно она может быть фактором риска сердечных-сосудистых заболеваний - липопротеины очень низкой плотности. Отмечается, что на "плохой" холестерин не воздействуют современные препараты.

Эксперимент

Исследователи решили генетически модифицировать мышей, чтобы в их клетках печени остановилась выработка белка tPA. Именно это препятствует формированию тромбов. После модификации у них повысился уровень холестерина ЛПОНП.

Это значит, что белок tPA в печени влияет на уровень холестерина в крови. Все это показывает связь между печенью, сердец и сосудами.

Открытие поможет лечить пациентов другими, более действенными способами.

Ранее о рекордном снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний заявили в Минздраве.

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