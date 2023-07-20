У выпавшего из окна сына Михаила Ефремова начались осложнения на мозг

По словам источника РЕН ТВ, кризис в состоянии Ефремова миновал. Однако возник ряд осложнений, которые появились из-за употребления антидепрессантов и запрещенных веществ.
Врачи зафиксировали ухудшение работы головного мозга и других органов.
Сын Михаила Ефремова по прежнему остается в стабильно тяжелом состоянии. На данный момент он дышит уже самостоятельно, без помощи ИВЛ.
Также актер перенес уже шесть операций. Ему установили штифты на бедро после перелома, а также дренировали плевральную полость.
Напоминаем, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры с третьего этажа 30 июня. Сам актер объяснил падение случайностью. Он добавил, что в тот день ждал возвращения жены с дочерью и делал уборку