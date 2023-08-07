Три кабачка и одна репа. Барнаульский невролог рассказала, как перевезти урожай с дачи и не попасть к врачу

В конце лета у врачей неврологов существенно прибавляется работы. Увеличивается количество пациентов, особенно пожилых людей. Приходят с обострениями остеохондроза - с болями в шейном и поясничном отделе. «Огородный труд может как профилактировать заболевания позвоночника, так и существенно усугубить здоровье», - говорит невролог 14-й поликлиники Барнаула Татьяна Рыжкова. Беседуем с ней о правилах поведения на огороде, подъеме тяжестей и первой помощи.

Стоя и сидя

- Какие правила нужно соблюдать при работе на участке?

- Полоть тяпкой нужно обязательно стоя. Низкие грядки полем, сидя на небольшом стульчике. Можно встать на колени, постелив под них коврик, защищающий от холода. Долгая вынужденная поза в наклон вызывает напряжение мышц, растяжение связок. Обратное движение может вызвать боль. То есть когда согнулись, а разогнуться не можем. Нежелательны и резкие повороты туловища.

Обязательно перед тем, как приступить к работе в саду, нужно сделать разминку. Минут 10 поделайте круговые движения шеей, махи ногами или руками, повороты туловища в стороны. Эти простые упражнения помогут подготовить организм к работе.

Также обязательно делать перерывы в работе. Поставили лопату, сделали несколько простых упражнений - потянули руки-ноги, подвигались с носков на пятки и обратно.

Работать нужно не больше 6-8 часов. Причем не подряд. Скажу и про перепады температур. Разогретый в работе организм нельзя резко переохлаждать. Так что если есть сквозняки, надевайте фиксирующий пояс, чтобы не простудиться.

Работы в огороде. freepik.com/prostooleh

- Что такое вынужденная поза?

- Физиологически правильная поза - когда человек сидит ровно, локтевые суставы согнуты под углом 90 градусов, и также же положение туловища относительно бедер.

Если человек полчаса стоит в наклон, увеличивается риск обострения остеохондроза, это нефизиологическая, вынужденная поза. Максимально разрешенный физиологически наклон шеи - 30 градусов. Часто мы это нарушаем, особенно когда перебираем ягоду или делаем заготовки на зиму. Идет нагрузка не только на шейный отдел, но и на грудной.

Качественный отдых

- Как правильно отдыхать на даче?

- Часто в дачный домик свозится все, что в квартире уже не нужно. И там, наверняка, у многих стоит продавленный диван. Между тем, место отдыха должно быть качественным - кровать с твердой ровной поверхностью, лучше с ортопедическим матрасом и подушками.

Если же лежать, на неровных поверхностях то все патологические процессы в позвоночнике можно усугубить, ведь так тело не расслабляется, нагрузка на отдельные позвонки увеличивается, боли в спине обостряются.

Лопата. CC0

Ближе к телу

- Поговорим непосредственно о переноске тяжестей. Какие правила здесь есть?

- Носить ведра необходимо не в одном, а в двух руках. Если мы берем тяжести в одну руку, у нас многократно увеличивается нагрузка на позвоночник, околопозвоночные мышцы напрягаются с оной стороны. Кровоток усиливается, возможен болевой синдром.

Обязательно используйте тележки, чемоданы на колесиках для переноса тяжестей.

Перед тем, как поднять тяжелое, необходимо присесть на корточки вы немного вытянуть руки перед собой. Предмет, который переносите, нужно держать как можно ближе к туловищу. Поднимайтесь медленно, без рывков.

Если несете что-то перед собой, например, ящики, держите их также ближе к себе, это уменьшит нагрузку на позвоночник.

- Есть ли какие-то ограничения в количестве килограммах?

- Лучше переносить все небольшими порциями. Это дольше, но безопаснее для здоровья. Груз, который мы можем поднять без ущерба, - не больше 5-7 килограммов. Для взрослого и здорового мужчины - максимум 10 килограммов. Если есть подтвержденные грыжи и протрузии - вдвое меньше.

Женщинам, у которых нет проблем со здоровьем, - максимально можно поднять до 8 килограммов, иначе - 4-6.

Кабачок. Забор. Огород СС0

Диагностируем у всех

- Что происходит в организме при остеохондрозе?

- Вообще, это дегенеративное заболевание. Оно возникает в результате снижения высоты межпозвонковых дисков. Теорий о том, как именно это происходит много. Но точно происходит нарушение соотношения между суставами. В них возникает воспалительный процесс, сужаются межпозвонковые отверстия, в которых проходит нерв. Корешки нервов сдавливаются и возникает довольно сильная боль.

Если мы обследуем всех людей после 40 лет, то у всех и обнаружим этот процесс. Это естественный процесс старения организма. Грыжи и протрузии есть буквально у каждого, просто у кого-то это протекает бессимптомно до поры. Эту пору мы можем приблизить, если не будем соблюдать простые правила труда и отдыха.

Бег и прыжки в пожилом возрасте тоже усугубляют проблему. Есть риск переломов позвоночника.

- Есть мнение, что остеохондроз - это симптом, а не отдельное заболевание. Что скажете вы?

- По-разному называют эту болезнь, кто дорсопатия, кто дегенеративно-дистрофические поражения, кто по старинке остеохондроз. Это и симптом, и синдром, и заболевание.

Спина. CCO

- У молодых людей есть риски?

- Молодое поколение все чаще питается неправильно. И мало двигается. Отсюда все проблемы со здоровьем, не только неврологические. Мышечный корсет у 20-30-летних не особо крепкий, поэтому если не подготовлен физически, то при малейшей нагрузке получит грыжу, в том числе выпавшую. Да, вот прямо так - сразу и внезапно. Были случаи, когда пациенту около 30 лет, а ему уже нужна операция на позвоночнике.

Пациенты с болями в спине - это 80% всего неврологического приема.

- До чего можно себя довести, если не профилактировать остеохондроз?

- Гимнастика, плавание - лучшая профилактика проблем со спиной. Если грыжа запущена и большая, то это не только невыносимые боли в спине, которые не снимаются никакими методами, но и нарушения функций тазовых органов. Из серьезных симптомов также парезы стопы, то есть человек «шлепает» при ходьбе.

В конечном итоге можно довести себя и до хирургического стола. Послеопераицонный период в таких случаях непростой. Человек надолго выпадает из социальной и трудовой жизни, требуется длительная реабилитация.

Гель. Мазь ССО

Собираем аптечку

- Если «заклинило» спину, чем мы можем себе помочь, не отходя от грядки?

- Обязательно держать в дачной аптечке мази, содержащие нестероидные противовоспалительные препараты. Можно выбрать с согревающим эффектом. Выбор этих средств в аптеках очень широк. Нестероидные средства продаются и в таблетках.

Обязательно держите на даче игольчатый аппликатор или пояс типа «Вулкан», последний фиксирует позвоночник, улучшает циркуляцию крови и может уменьшить болевой синдром. Используйте воротник Шанца - фиксатор для шейного отдела позвоночника.

Конечно, при обострениях необходим максимальный покой.

- Как понять, что самостоятельно мы ничего не вылечили и пора бежать к врачу?

- Банальное воспаление, связанное с переохлаждением или повышенной физической нагрузкой, должно пройти через 5-7 дней, во всяком случае, человек должен почувствовать какую-то положительную динамику.

Если этого не происходит, а болевой синдром нарастает, появляется онемение, ослабевание конечностей, «мурашки», то скорее всего имеют место грубые органические изменения и нужна помощь специалиста.