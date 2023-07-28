Тревожность: причины возникновения чувства, методы преодоления

Каждый человек способен испытывать волнения. Причиной для проявления этого чувства может быть любое обстоятельство или событие — пандемия, обстановка в мире, проблемы на работе, материальное положение, личные отношения и много чего другого.

Тревожность снижает качество жизни. Человек сбивается с привычного ритма, его мысли заняты только этой темой, появляется предчувствие плохого события.

И когда это состояние прогрессирует, а тревожность накапливается, стоит прислушаться к себе, и разобраться, что происходит.

О тревожности подробнее

Специалисты определяют тревожность как индивидуальную особенность личности, вызванную предчувствием негативных последствий либо беспокойством.

Тревожность бывает ситуативной, временной, то есть, эмоция быстро приходит и пропадает, не оставляя в повседневной жизни отпечатков. Обычно ситуативную тревожность вызывают конкретные ситуации — проблемы в семье, увольнение с работы, перемена места жительства.

Но различают еще тревожность как характерную особенность человека. В данном случае он пребывает в постоянном напряжении, остро реагирует на происходящие события.

Это чувство связывают с физическими изменениями — депрессией, стрессами, гормонами. Длительное пребывание в таком состоянии может перерасти в расстройство.

Часто тревожное состояние берет начало с детства. Если взрослые в семье переживали по мелочам, делали «из мухи слона», нагнетали обстановку, то в памяти ребенка зафиксировалась именно эта модель поведения.

Как распознать тревожность

Состояние тревожности у каждого проявляется по-своему. У одних это сопровождается раздражительностью, снижением концентрации внимания, учащенным сердцебиением. У других повышается потливость, в горле появляется «комок», начинается кожный зуд или тошнота. У третьих вначале ощущается легкий дискомфорт, что чаще всего переходит в панику.

Психологи определили несколько типов тревожности. Это социофобия, когда человек не хочет встречаться с людьми, генерализированное беспокойство — расстройство по незначительным поводам, неудовлетворительное состояние здоровья, страх перед замкнутыми пространствами, боязнь полетов.

Ситуация неопределенности

Ко всем вышеперечисленным причинам возникновения тревожности прибавляется еще и нестабильная политическая, экономическая и военная обстановка в мире. Большинство людей находятся в постоянном стрессе и тревоге. Никто не знает, как сложится будущее, чего ждать уже завтра или что случится через минуту.

И ни один источник не может гарантировать, что ситуация стабилизируется в определенное время. Люди перестают общаться, боясь сказать что-то лишнее, близкие ссорятся между собой, отстаивая свою точку зрения. Из СМИ постоянно поступает информация о нестабильности в мире.

В нашей голове зарождаются мысли, с помощью которых мы концентрируемся на негативных событиях будущего, проще говоря «накручиваем себя».

Человек начинает терять способность объективно и критически воспринимать информацию, жить с опаской, считая, что за каждым поворотом его может ждать смертельная опасность.

Коррекция жизни

Несмотря на неустойчивую ситуацию в регионе, стране или мире, значительно улучшить свое психоэмоциональное состояние возможно. Для этого необходимо постараться снизить интенсивность и количество проявления симптомов тревожности. Существует ряд практик, применив которые можно самостоятельно справиться с проблемой.

При борьбе с тревожностью не стоит себя успокаивать. Лучше всего попытаться представить то самое страшное, что рисует ваше воображение, а затем понять последствия, и постараться их принять. Прожив худшее событие, мы принимаем тревожность, а не выгоняем ее.

Не стоит забывать, что тревожится человек не только в мыслях. Наше тело тоже понимает, насколько сильно нами овладело это чувство. Поэтому необходимо научиться расслабляться. Справиться с эмоциональным напряжением, стрессом и беспокойством помогут дыхательные упражнения. Существует методика с задержкой дыхания, техникой через счет и способом медленного выдыхания.

Победить чувство тревожности или уменьшить степень остроты поможет увеличение физических нагрузок, привычка заниматься спортом каждый день.

Еще один шаг к повышению качества жизни заключается в отказе от курения и напитков, содержащих кофеин. Этот компонент в сочетании с никотином способен усилить чувство тревоги.

Действенным способом избавления от тревожности считают терапию вопросом. Часто в голове постоянно крутится вопрос «а что будет, если» либо «вдруг». Такая форма мысли возникает спонтанно, бесконтрольно и связана с переживаниями и страхами. Спасением станет позитивный ответ, данный вами самому себе.

За помощью к специалисту

Сегодня, в век нестабильной ситуации в большинстве сфер жизни человека, мы сталкиваемся с тревогой, паникой, страхом, бессилием. А если к этому прибавляется упадок сил, расстройство сна, пищеварения, сердечные заболевания, панические атаки и потеря социальных связей, стоит задуматься.

Если самостоятельно не удается справиться с проблемой, следует обратиться к профильному специалисту, причем, не откладывая визит на потом.

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