9 июня
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Здоровье

Токсиколог рассказала, что делать при отравлении контрафактным алкоголем

Токсиколог Наталья Вехова назвала первые признаки отравления контрафактным алкоголем, сообщает 63.ru.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

По ее словам, к основным симптомам острого отравления относятся тошнота, головная боль, измененное давление, рвота и судороги.

Эти признаки иногда проявляются не сразу, а через несколько часов после отравления. Тем не менее, такие симптомы являются веской причиной обратиться к врачу.

Более того, при появлении этих признаков стоит вызвать скорую помощь. Человека в таком состоянии оставлять одного нельзя, а до приезда медработников надо промыть желудок чистой водой.

Напомним, что с 3 по 5 июня в Ульяновской области 14 человек отравились алкоголем, а восемь человек погибли.

Ранее погибла продавец напитка «Мистер Сидр», которая выпила его во время смены.

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