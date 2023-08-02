4 августа
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Здоровье

Тарантино хочет предложить роль тяжелобольному "крепкому орешку" в своем последнем фильме

Режиссер Квентин Тарантино планирует предложить больному актеру Брюсу Уиллису эпизодическую роль в своем последнем фильме «Кинокритик», пишет Daily Express.

Брюс Уилисс
Брюс Уилисс
Кинопоиск

Режиссер примет отказ, если семья Уиллиса посчитает, что состояние здоровья артиста не позволяет ему сыграть эту роль, указывает Газета.Ru.

О фильме

«Кинокритик» станет последним фильмом в карьере Тарантино. Он заявил, что у него больше нет мотивации снимать кино.

Сюжет

Будущий фильм будет посвящен кинокритику, который пишет рецензии для порножурналов.

Заболевание

В прошлом году стало известно о точном диагнозе Брюса Уиллиса — лобно-височной деменции.

По словам родных, деменция - жестокая болезнь, о которой многие могли и не слышать, но задеть она может любого.

Сегодня не существует способов лечения лобно-височной деменции. Семья Уиллиса надеется, что это изменится в ближайшие годы.

Данные ВОЗ

По данным ВОЗ, во всем мире насчитывается около 50 млн людей с деменцией. Почти 60% из них живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Ежегодно происходит около 10 млн новых случаев заболевания.

По прогнозам, общее число людей с деменцией составит около 82 млн человек в 2030 году и 152 млн — к 2050 году.

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