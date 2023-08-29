Сторожевой узел. Алтайские онкологи внедряют новый щадящий метод операций в гинекологии

Научный сотрудник отделения онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Ростислав Князев провел две показательные операции в краевом онкодиспансере по лечению злокачественных опухолей тела матки с биопсией сторожевого лимфоузла с использованием радиоизотопных препаратов. Он отметил, что такая методика сохранит качество жизни пациенток, поскольку им не придется делать калечащие операции.

Резать все

Методика, которую показал алтайским онкологам Князев, уникальна тем, что с ее помощью удается избежать неоправданной лимфаденэктомии - удаления целой группы лимфатических узлов в зоне опухоли, в случае с гинекологией - в малом тазу.

Долгие годы такая тактика была стандартной процедурой при хирургическом лечении онкопатологий эндометрия. Ее выполняли для профилактики возможных рецидивов заболевания. Считали, что метастатические злокачественные клетки могут находиться в лимфатических узлах, даже если обследования отрицательны. Поэтому большую группу тазовых лимфоузлов удаляли повсеместно.

Но такая операция может стать причиной тяжелых осложнений, например, отеков нижних конечностей, так называемой слоновости, и серьезных перебоев в работе кишечника. Поэтому в тех случаях, когда злокачественный процесс не перешел в метастатическую стадию, необходимо избегать этой калечащей процедуры. Для этого и была разработана специальная методика для оценки распространенности злокачественного процесса.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Постепенный процесс

«При гинекологических видах рака именно тазовые лимфатические узлы чаще и раньше всего поражаются метастазами, - объяснил Ростислав Князев. - Это происходит не одномоментно во всей группе лимфоузлов, а по цепочке, друг за другом. Поэтому очень важно найти так называемый сторожевой лимфоузел - самый первый на пути лимфооттока. И удалить только его».

За несколько часов до операции пациенткам будут вводить радиофармпрепарат, который имеет свойство накапливаться по пути движения лимфы. Меченый лимфоузел определят с помощью специального гамма-детектора. Его удалят и отправят на гистологическое исследование.

Если анализ покажет злокачественные клетки в лимфоузлах, то это станет показанием для расширенной лимфаденэктомии. Если же в сторожевом лимфоузле метастазов нет, то их с высокой долей вероятности нет и во всех остальных узлах тазовой зоны, а значит расширенное хирургическое вмешательство не требуется - удается сохранить естественное движение лимфы и избежать инвалидизации.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Рак без возраста

Врачи говорят, что злокачественные опухоли эндометрия – самая распространенная онкопатология женской репродуктивной системы. За последние 10 лет заболеваемость раком тела матки в Алтайском крае выросла на 33% - ежегодно в регионе выявляется около 500 случаев заболевания.

«Особенность этой онкопатологии в том, что она «не привязана» к возрастному порогу 60+ как большинство других видов злокачественных опухолей и одинаково часто встречается у женщин в возрастном промежутке от 40 до 80 лет, - рассказала заведующая отделением онкогинекологии краевого онкодиспансера Татьяна Максименко. - Самой молодой пациенткой с этой патологией в моей практике была 17-летняя девочка».

Врач отметила, что в 87,5% случаев злокачественные опухоли тела матки выявляются на I и II стадиях. Это как раз те ситуации, когда риск метастазирования исключать нельзя, но в то же время он достаточно низок, чтобы выполнять неоправданные и калечащие хирургические вмешательства.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Рецидивов не было

Ростислав Князев отметил, что алтайский онкодиспансер обладает всеми необходимыми техническими возможностями, а врачи - необходимыми навыками и опытом для внедрения этой методики в рутинную практику.

Биопсия сторожевого лимфоузла для лечения гинекологических онкопатологий на Алтае выполнялась впервые. Однако эта методика уже успешно используется алтайскими онкологами для лечения других женских онкопатологий, а именно - опухолей молочной железы.

В этой сфере она была внедрена еще в конце 2021 года и с тех пор темпы ее практического применения только растут. Так, в 2022 году было выполнили 358 биопсий сторожевого лимфоузла, а за семь месяцев текущего года – уже 369 манипуляций. При этом рецидивов заболевания у пациенток за все время использования методики, не было, сообщили в краевом онкоцентре.

Таких же результатов в клинике ожидают и от внедрения методики в гинекологическую сферу.