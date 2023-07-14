15 июля
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Здоровье

Стало известно, при каких заболеваниях опасно летать на самолете

Многие часто задаются вопросом — кто находится в группе риска. совершая перелеты на самолетах.

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

Так вот, авиаперелеты не рекомендуются людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дело в том, что полеты связаны с перепадами давления, стрессом, изменением часового пояса, сообщает радио Sputnik.

В группе риска находятся также люди с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей. Длительные перелеты могут нарушить венозный отток и спровоцировать острый тромбоз нижних конечностей. Не исключается даже отрыв тромба, указывает ura.ru.

Полеты могут быть опасны для людей с патологиями органов слуха. А сухой воздух в самолете неблагоприятен для пациентов с бронхиальной астмой.

Авиаперелет также может негативно сказаться на человеке с психическими заболеваниями, вывести его из равновесия.

"Возрастным" авиапассажирам рекомендовано проконсультироваться с врачом перед полетом.

Ранее пассажир при заходе на посадку открыл дверь самолета, на борту которого находились почти 200 человек. Также как летели пассажиры в самолете с вырванной дверью, рассказал очевидец.

Через 10 минут после взлета в салоне Ан-26 послышался резкий хлопок. Затем на борту поднялся сильный ветер и почти у всех людей слетели шапки.

Не пристегнутого мужчину, который сидел в конце самолета, чуть не сдуло. Сильнее всего перепугались женщины, а некоторые пассажиры переживали, что выпал и улетел их багаж. В салоне самолета стало очень холодно.

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