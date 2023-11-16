16 ноября
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Здоровье

Стало известно, к чему приводит употребление орехов

Ученые выяснили, какую пользу несут орехи для здоровья человека, сообщает ferra.expert.

Пирог с орехами.
Пирог с орехами.
unsplash.com

Заряд антиоксидантов

Орехи обладают сильным антиоксидантным действием и помогают защитить здоровые клетки от повреждения свободными радикалами.

Питательные вещества

Грецкие орехи в рационе улучшают общий профиль питательных веществ: увеличивают потребление жирных кислот, клетчатки, и минералов.

Здоровье мозга

Орехи богаты омега-3, антиоксидантами и витамином Е, которые помогают защитить клетки мозга от воспаления и окислительного стресса.

Хорошее настроение

Возможно заметно уменьшить симптомы депрессии и количество депрессивных эпизодов.

Ранее стало известно, какой орех помогает бороться с лишним весом.

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