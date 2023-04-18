Стало известно, дефицит какого витамина провоцирует старение

Однако витамины группы B ассоциируется с возникновением признаков старения, рассказала врач Виктория Агальцова, пишет baikalinform.ru.

При нехватке витаминов группы B в организме ухудшается состояние кожи и мышц. Чтобы этого не произошло, нужно добавить в рацион дрожжи, хлебобулочные изделия, муку грубого помола (В1), зелень, фрукты, яйца (В3), мясо, рыбу, орехи, бобовые (В5), почки, печень, злаки (В9), животную пищу, включая субпродукты и рыбу (В12).

Признаки старения

увядание кожи;

пигментация,

ослабление мышц;

неврологические нарушения;

аритмия;

проблемы с дыханием,

одышка;

ухудшение когнитивных функций;

потеря аппетита и веса;

нарушения сна; выпадение волос;

неприятный запах тела;

усталость;

психозы.

Ранее барнаульский врач рассказала, какие овощи и фрукты принесут большую пользу сибиряку.

Почему-то многие полагают, что витамин С — это только цитрусовые, однако большое его количество содержится в болгарском перце, брокколи, баклажанах, помидорах, укропе и петрушке, зеленых салатах.