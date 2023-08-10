Стало известно, чем опасно ношение мобильного телефона в карманах брюк

Научный руководитель по андрологии, уролог-андролог «Нова Клиник» Владлен Петрищев рассказал, почему особенно опасно для мужчин ношение в карманах брюк мобильных телефонов.

Мобильные телефоны как источник низкоуровневого электромагнитного поля способны влиять на качество спермы мужчин и возможность зачатия ребенка, указывает Газета.Ru.

Повреждающее действие может быть связано с термальным эффектом.

От телефонов происходит повышение температуры органов мошонки, а это вредно для мужского здоровья.

Ранее ученые заявляли, что излучение смартфона все-таки может провоцировать рак. Американские биологи представили новые свидетельства того, что радиоволны, используемые в работе 2G- и 3G-сотовых телефонов, могут провоцировать рак сердца, печени и некоторых других органов. Результаты, впрочем, пока получены только на крысах и мышах.