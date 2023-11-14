16 ноября
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Здоровье

Специалисты рассказали, как по бровям узнать состояние здоровья человека

Доктор рассказал, на какие особенности бровей стоит обращать внимание сообщает ferra.expert.

Брови-елочки
Брови-елочки
ССО.

Если вы не красили и не выщипывали свои брови, но заметили изменения во внешности, то стоит обратить внимание на свое здоровье.

Истончение бровей

Тонкие брови могут указывать на недостаточную активность щитовидной железы и дефицит питательных веществ. В первом случае будет проявляться еще и усталость, депрессия, увеличение веса. Во втором — бледная кожа, одышка, усиленное сердцебиение.

Торчащие в разные стороны брови

Если брови при этом шелушатся и истончаются, то это может указывать на псориаз.

Нечеткие брови

Такой тревожный симптом может являться результатом выпадения волос, то есть алопеции.

Ранее сообщалось, что в Алтайском краевом СПИД-центре пройдет тренинг по подготовке волонтеров.

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