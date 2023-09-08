Специалисты открыли новый тип клеток мозга

Специалисты Университета Лозанны и Центра Висса открыли новый тип клеток мозга. Он занял промежуточное место по функциям и составу между нейронами, сообщает Lenta.ru.

Исследователи доказали, что существует новый тип клеток, которые регулируют молекулярный механизм. Он требуется чтобы передавать информацию между синапсами. Простыми словами эти клетки контролируют возбуждение нейронов.

Если такой процесс будет нарушен, то начнутся проблемы с памятью. Отмечается, что при эксперименте на мышах при разрушении клеток у них наблюдается усиление приступов эпилепсии.

Возможно новые клетки помогут в лечении болезни Паркинсона или Альцгеймера.

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