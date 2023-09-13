Специалисты назвали самое полезное варенье

Обычно на предприятии варят варенье очень долго, чтобы оно медленнее портилось.
Сильная термическая обработка убивает все природные витамины. Если на упаковке написан список витаминов, значит их добавили после варки.
В домашнем варенье сохраняется большая часть натуральных веществ. Отмечается, что варенье, которое варят около пяти минут, сохраняет в себе больше всего витаминов Например, С, антиоксидантов.
Поэтому специалист признал такое "зелье" самым полезным.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае снизился процент заболеваемости алкоголизмом.