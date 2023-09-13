Специалисты назвали самое полезное варенье

Домашнее варенье всегда будет превосходить магазинное по четырем параметрам, передают РИА Новости .

Обычно на предприятии варят варенье очень долго, чтобы оно медленнее портилось.

Сильная термическая обработка убивает все природные витамины. Если на упаковке написан список витаминов, значит их добавили после варки.

В домашнем варенье сохраняется большая часть натуральных веществ. Отмечается, что варенье, которое варят около пяти минут, сохраняет в себе больше всего витаминов Например, С, антиоксидантов.

Поэтому специалист признал такое "зелье" самым полезным.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае снизился процент заболеваемости алкоголизмом.