18 октября
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Здоровье

Специалист предупредил об опасных хрустах шеи

Остеопат рассказал о причинах хруста шеи и почему это может вызвать повреждение мягких тканей.

Шея.
Шея.
СС0.

В первую очередь хруст может вызвать отложение солей и остеофитов. А также характерные звуки могут быть причиной смешения позвонков.

Чем опасны остеофиты

Остеофиты опасны тем, что могут вызвать повреждение мягких тканей, раздражение нервов и боль в шейном отделе.

Отмечается, что грубый хруст в шее, особенно у людей с сидячей работой - очень тревожный симптом.

Врач обращает внимание на людей худощавого телосложения. У них хрусты могут являться гиперподвижностью позвоночника и это не патология.

Однако, если вас сильно беспокоит такая проблема - лучше обратиться к врачу.

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