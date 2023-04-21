Сотрудники ДПС спасли больного человека на Алтае

Сотрудники ДПС в Камне-на-Оби помогли человеку, у которого случился приступ эпилепсии, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Правоохранители патрулировали центральную улицу города, когда заметили, что мужчине на остановке стало плохо.

Больной потерял сознание и упал на тротуар. У мужчины шла пена изо рта, были периодические судороги и сжата челюсть.

Сотрудники ДПС распознали признаки эпилепсии и принялись оказывать помощь. Первым делом надо было освободить дыхательные пути и вызвать скорую.

Пострадавшего перевернули на бок и вставили ему в рот ложку, чтобы не допустить асфиксии. Вскоре приехали медики, отметившие оперативные действия полицейских.

Ранее барнаульские пожарные спасли ребенка, который чуть не выпал из окна.