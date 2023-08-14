15 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Сосудистый хирург назвала причины частого появления синяков

С точки зрения физиологии существуют факторы, которые повышают риск появления синяков. Об это в статье «Газета.ру» рассказала сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова.

Служба крови в Алтайском крае.
Служба крови в Алтайском крае.
Минздрав АК.

«Ломкость сосудов возникает из-за неполноценного питания, особенно при недостатке витаминов С и Р», – сообщила Анастасия Акулова.

Также к повышенной ломкости сосудов приводят аутоиммунные заболевания и сахарный диабет.

Кроме того синяки могут встречаться во время беременности, так как происходит гормональный дисбаланс.

А при аномально низком уровне тромбоцитов под кожей могут появляться внушительные гематомы.

Акулова добавила, что к гематомам склонны пациенты, которые длительное время принимают кроверазжижающие препараты. Кроме того, по словам врача, склонность к синякам возрастает с возрастом, так как все ткани теряют эластичность.

Ранее стоматолог назвала показания, при которых нужно удалять зубы мудрости.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость