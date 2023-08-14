Сосудистый хирург назвала причины частого появления синяков

«Ломкость сосудов возникает из-за неполноценного питания, особенно при недостатке витаминов С и Р», – сообщила Анастасия Акулова.
Также к повышенной ломкости сосудов приводят аутоиммунные заболевания и сахарный диабет.
Кроме того синяки могут встречаться во время беременности, так как происходит гормональный дисбаланс.
А при аномально низком уровне тромбоцитов под кожей могут появляться внушительные гематомы.
Акулова добавила, что к гематомам склонны пациенты, которые длительное время принимают кроверазжижающие препараты. Кроме того, по словам врача, склонность к синякам возрастает с возрастом, так как все ткани теряют эластичность.
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