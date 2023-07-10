Слезно-сопливый сезон. Как «воспитать» иммунитет и победить аллергию, рассказала барнаульский врач

В пик сезона обострения аллергий Министерство здравоохранения РФ объявило неделю сохранения иммунной системы, в честь Всемирного дня по борьбе с аллергией 8 июля. О том, как помочь себе и близким пережить нелегкое время и как с детства уменьшить шансы на заболевание, рассказала алтайский аллерголог-иммунолог Наталья Шахова.

Как понять, что началась аллергия?

- Когда у человека в первый раз наблюдается аллергическая реакция на что-либо, не все могут об этом догадаться. Зачастую путают аллергию с ОРЗ и лечат простуду. Главное отличие состоит в том, что при аллергии не поднимается температура и обычно очень сильно зудятся глаза и нос.

Почему возникает аллергия?

- Аллергия развивается, когда организм ошибочно определяет как вредное вещество определенные вещи: пыльцу, плесень, шерсть домашних животных или еду. Когда он вступает в контакт с аллергеном, срабатывает иммунная система, вырабатывает антитела и выделяет химическое вещество, называемое гистамином, что может привести к симптомам аллергии.

Ромашки. Цветы. СС0

В каком возрасте чаще болеют?

- Обычно аллергия появляется в детстве, но может сопровождать нас и во взрослом возрасте. Дети могут перерасти аллергию, хотя многие пациенты все еще испытывают ее по мере взросления.

С возрастом иммунная система может начать ослабевать, и поэтому реакция на аллерген может снизиться. Однако есть случаи, когда у людей симптомы появляются впервые в зрелом возрасте.

Отмечу, что риск возникновения аллергии у ребенка растет, если ею страдают его родители, причем если один – то в два-три раза, а если оба – то в пять раз.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время каждый пятый житель планеты страдает аллергией, и ежегодно этот показатель увеличивается. Некоторые ученые говорят даже об эпидемии аллергии в XXI веке.

Ребенок, дети, ребенок играет. unsplash.com.

Можно ли защитить ребенка от аллергии?

- Если у него нет генетической предрасположенности, то создавать для малыша тепличные условия вовсе не нужно. А когда хотя бы у одного из родителей имеется заболевание, то ребенку нужно обеспечить жизнь в гипоаллергенных условиях.

Для профилактики респираторной аллергии следует избегать контактов с кошками и собаками, потому что именно эти домашние животные становятся сильными аллергенами.

Также нужно заботиться о том, чтобы в доме было как можно меньше пылевых клещей. Это достигается за счет уменьшения количества ковров, мягкой мебели, мягких игрушек.

Подушки нужно либо каждые полгода менять, либо стирать при температуре не ниже 60°С.

Есть несколько способов профилактики пищевой аллергии – это грудное вскармливание минимум четыре месяца и введение прикормов не раньше через 4-6 месяцев с рождения. Если у мамы совсем нет молока, то использовать в качестве питания для ребенка нужно только гипоаллергенные смеси.

Таблетки, лекарства СС0

Можно ли избавиться от аллергии навсегда?

- Она считается хроническим заболеванием, поэтому о полном излечении говорить не приходится. Но все-таки облегчить ее симптомы и свести их к минимуму вполне возможно. Нужно постараться создать для себя гипоаллергенный быт.

К примеру, если у вас аллергия на пыльцу, ограничьте пребывание на улице, особенно за городом, проветривайте квартиру только после дождя, когда он прибьет пыльцу. Приходя домой с прогулки, нужно принять душ, вымыть глаза и нос, снять одежду, в которой были и постирать. Это о профилактике.

Для лечения симптомов аллергии используются антигистаминные препараты, интерназальные гормональные спреи.

Один из наиболее эффективных методов терапии аллергии - аллергениммунотерапия, которая заключается в постепенном введении в организм пациента возрастающих доз аллергена.

Эта терапия позволяет снизить чувствительность организма к аллергену, уменьшить клинические проявления и улучшить качество жизни пациента, кроме того этот вид терапии обладает профилактическим действием - снижает риск развития бронхиальной астмы у пациента с аллергическим ринитом.

Рекомендуется хотя бы раз в году перед сезоном консультироваться со специалистом.